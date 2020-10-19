Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку

Адвокат Александр Торгашев, представляющий интересы историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки этого университета Анастасии Ещенко, направил в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны в адрес своего подзащитного со стороны его научных оппонентов. Об этом Торгашев сообщил в беседе с агентством ТАСС.

«Сегодня мной было подано заявление в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 Уголовного кодекса России: угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью», — сказал адвокат.

По его словам, в 2018-2019 годах Соколову неоднократно приходили на телефон и электронную почту сообщения, содержащие угрозы. Кроме того, стены парадной историка расписывались красной краской, под дверь ему подбрасывали мертвых крыс. Угрозы также поступали в адрес близких историка и самой Ещенко, сказал Торгашев.

Адвокат отметил, что эти угрозы являлись составной частью организованной против Соколова травли.