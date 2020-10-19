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Общество ,  
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Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку

Адвокат Александр Торгашев, представляющий интересы историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки этого университета Анастасии Ещенко, направил в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны в адрес своего подзащитного со стороны его научных оппонентов. Об этом Торгашев сообщил в беседе с агентством ТАСС.

«Сегодня мной было подано заявление в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 Уголовного кодекса России: угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью», — сказал адвокат.

По его словам, в 2018-2019 годах Соколову неоднократно приходили на телефон и электронную почту сообщения, содержащие угрозы. Кроме того, стены парадной историка расписывались красной краской, под дверь ему подбрасывали мертвых крыс. Угрозы также поступали в адрес близких историка и самой Ещенко, сказал Торгашев. 

Адвокат отметил, что эти угрозы являлись составной частью организованной против Соколова травли.

Соколов назвал причиной «страшных событий» травлю со стороны оппонента
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Олег Соколов

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года возле реки Мойки в Санкт-Петербурге. В тот момент он пытался утопить в водоеме рюкзак с женскими руками. Так как пакет с конечностями не тонул, мужчина прыгнул в воду. Впоследствии Соколова с переохлаждением доставили в больницу. Впоследствии он оформил явку с повинной и признался в убийстве Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний историк сперва выстрелил в голову 24-летней Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем начал ее душить. Дальше он решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке. 

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Позже в квартире Соколова обнаружили другие части тела аспирантки. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК («Незаконные приобретение и хранение оружия»).

16 ноября 2019 года Анастасию Ещенко похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани.

12 октября текущего года Соколов признал вину в убийстве Ещенко в ходе судебного заседания. Также обвиняемый признался, что хранил оружие и боеприпасы. Историк находится под арестом до 23 декабря.

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