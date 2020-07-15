Соколов назвал причиной «страшных событий» травлю со стороны оппонента

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Обвиняемый в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко бывший доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов в суде заявил о «психотравмирующем воздействии», которое оказывали на него приверженцы научного оппонента, историка Евгения Понасенкова, сообщает «Интерфакс».

В своем выступлении Соколов отверг обвинение в избиении другой своей молодой сожительницы в 2008 году и назвал эти утверждения «чудовищной клеветой». По его словам, озвучившая их женщина «за деньги отрабатывала безобразные выходки» его врагов. Обвинения стали частью кампании, которая велась против него с 2018 года, уточнил Соколов.

«Это обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне — мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый.

Историк Евгений Понасенков — автор книги «Правда о войне 1812 года» (позже он выпустил монографию «Первая научная история войны 1812 года») — в 2018 году обвинил Соколова в плагиате. Понасенков заявил, что Соколов в своей книге «Битва двух империй. 1805–1812», вышедшей в 2012 году, выдал за собственные огромное количество аргументов и тезисов, которые были опубликованы еще в 2004 году в книге Понасенкова.