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Соколов назвал причиной «страшных событий» травлю со стороны оппонента

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Обвиняемый в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко бывший доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов в суде заявил о «психотравмирующем воздействии», которое оказывали на него приверженцы научного оппонента, историка Евгения Понасенкова, сообщает «Интерфакс».

В своем выступлении Соколов отверг обвинение в избиении другой своей молодой сожительницы в 2008 году и назвал эти утверждения «чудовищной клеветой». По его словам, озвучившая их женщина «за деньги отрабатывала безобразные выходки» его врагов. Обвинения стали частью кампании, которая велась против него с 2018 года, уточнил Соколов.

«Это обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне — мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый.

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Олег Соколов (в центре)

Историк Евгений Понасенков — автор книги «Правда о войне 1812 года» (позже он выпустил монографию «Первая научная история войны 1812 года») — в 2018 году обвинил Соколова в плагиате. Понасенков заявил, что Соколов в своей книге «Битва двух империй. 1805–1812», вышедшей в 2012 году, выдал за собственные огромное количество аргументов и тезисов, которые были опубликованы еще в 2004 году в книге Понасенкова.

В ноябре 2019 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Понасенкова и обязал Соколова принести ему публичные извинения и выплатить денежную компенсацию морального вреда.

Понасенков заявил РБК, что у него «нет никаких ресурсов для травли». «На моей стороне только истина и честность. Он 29 октября 2019 года проиграл мне в Питере суд относительно авторства научной концепции, а 8-го числа убил сожительницу», — сказал историк. «Что касается этого сегодняшнего бреда — это пиар моей монографии истории войны 1812 года, которой он невероятно завидует, потому что ничего подобного создать не мог. И, конечно, это идеальная ситуация, чтобы подать в суд на него за клевету. Я думаю, что я так и сделаю, и будет еще один иск», — добавил Понасенков.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Петербурге на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позже в его квартире были обнаружены другие части тела убитой Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

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