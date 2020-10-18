Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Крабахе

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Минздрав предупредил о риске развития чумы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

По данным ведомства, зона боевых действий проходит через районы природных вспышек чумы. В Министерстве считают, что если тела погибших в боевых действиях не будут переданы для захоронения, то они станут источниками инфекционных болезней, в том числе чумы.

Также в Минздраве утверждают, что распространение инфекции представляет угрозу не только для районов прямых боевых действий, но и для стран, находящихся в непосредственной близости от конфликта, особенно для Ирана.

В Минздраве заключили, что всю ответственность в случае вспышек и эпидемий во время боевых действий и послевоенного периода несет Азербайджан, так как власти страны «постоянно нарушают требования гуманитарного прекращения огня, подписанного 10 октября, для обмена трупами».