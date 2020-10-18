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Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Крабахе

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Минздрав предупредил о риске развития чумы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

По данным ведомства, зона боевых действий проходит через районы природных вспышек чумы. В Министерстве считают, что если тела погибших в боевых действиях не будут переданы для захоронения, то они станут источниками инфекционных болезней, в том числе чумы.

Также в Минздраве утверждают, что распространение инфекции представляет угрозу не только для районов прямых боевых действий, но и для стран, находящихся в непосредственной близости от конфликта, особенно для Ирана.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

В Минздраве заключили, что всю ответственность в случае вспышек и эпидемий во время боевых действий и послевоенного периода несет Азербайджан, так как власти страны «постоянно нарушают требования гуманитарного прекращения огня, подписанного 10 октября, для обмена трупами».

Ранее, 10 октября, главы МИД Армении и Азербайджана, при участии России, договорились о заключении перемирия, чтобы обменяться телами погибших и пленными. Однако почти сразу после того, как перемирие вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения, и продолжили военные действия.

После этого, 17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Итогом переговоров стала новая дата режима прекращения огня, 18 октября. В этот же день стороны опять обвинили друг друга в срыве гуманитарного перемирия.

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Военные действия в Нагорном Крабахе возобновились 27 сентября.

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