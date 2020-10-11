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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Тесты на антитела к COVID-19 в частных лабораториях является пустой тратой денег. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает «Комсомольская правда».

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», — пояснил он.

Специалист добавил, что, если тест окажется положительным, то это не значит, что можно перестать носить маски и пренебрегать мерами безопасности. Инфекционист пояснил, что даже при наличии защитных белков в крови у человека, он обязан продолжать носить маску. Также еще не изучено, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего от коронавируса пациента.

Жемчугов отметил, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека в течении трех-четырех месяцев.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разрабатывают новые тесты на антитела к COVID-19. По ее словам, тесты создают Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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