Новые правила о дате получения пенсии вступили в силу

Пенсионеры, сменившие банк для получения пенсии, смогут оставить неизменной дату начисления выплат. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября, передает «Парламентская газета».

До сих пор смена банка могла повлечь изменения даты поступления пенсии. Теперь же дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером. Как сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, предыдущие правила вызывали у пенсионеров неудобства.

Неизменной осталась возможность пенсионеров самим выбирать, как будет начисляться их пенсия: через «Почту России» или через банк.

В начале октября Минтруд сообщил о прорабатывании плана увеличения пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров. В ведомстве рассматривают единовременную индексацию или поэтапную.