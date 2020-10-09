Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам
В Минтруде прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.
«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — отметили в Минтруде.
Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партия направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Он рассказал, что предложения предусматривают два варианта действий: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров и поэтапная. По его словам, тема индексации обсуждалась и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда.