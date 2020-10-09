Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров 6 октября. Так, во время совещания с президентом Владимиром Путиным он обратил его внимание на то, что в бюджете Минфина на 2021 год она не предусмотрена.

По его словам, в партии считают это неправильным, так как с 2015 года пенсия не индексируется для работающих пенсионеров (более 10 млн россиян). «Они заработали пенсию, они ее заслужили», — уточнил политик.