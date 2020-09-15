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Общество ,  
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Минтруд анонсировал рост среднегодового размера пенсии в 2021 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда России со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно данным ведомства, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена «в соответствии с нормами закона» на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%.

В Минтруде пояснили, что в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек. Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году планируется направить 7,8 трлн руб.

На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, а также пособия на погребение направят 632,7 млрд руб.

Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году составит 9,6 трлн руб. На выплату пенсий планируется направить 8,4 трлн руб., а на ежемесячные выплаты — 425 млрд руб.

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года
Общество
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Кроме того, средства Пенсионного фонда в 2021 году планируется направить для предоставления материнского (семейного) капитала, выплат страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление компенсации для оплаты стоимости проезда к месту отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и других социальных выплат.

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Также проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает индексацию материнского капитала на основе прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%. С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на получение материнского капитала  будет предоставлено 1,2 млн семьям. Ожидается, что в 2021 году размер материнского капитала составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. — на второго ребенка. 

Проект бюджета был подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

Теги: Минтруд РФ, пенсии, новости РБК
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