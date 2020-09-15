Минтруд анонсировал рост среднегодового размера пенсии в 2021 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда России со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно данным ведомства, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена «в соответствии с нормами закона» на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%.

В Минтруде пояснили, что в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек. Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году планируется направить 7,8 трлн руб.

На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, а также пособия на погребение направят 632,7 млрд руб.

Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году составит 9,6 трлн руб. На выплату пенсий планируется направить 8,4 трлн руб., а на ежемесячные выплаты — 425 млрд руб.