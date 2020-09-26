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В России изменится порядок получения пенсий

С 1 октября выплаты пенсий будут осуществляться только на карты платежей системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Граждане, которые используют карты других платежных систем (например, Visa, Mastercard) для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут перевести выплаты на карты платежной системы «МИР», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе фонда уточнили, что после замены карты получатель должен сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счета.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Изменение коснется только тех, кто получает средства через банковую карту. Для пенсионеров, которые получают деньги на сберкнижку или через почту, ничего не изменится.

Согласно закону о «Национальной платежной системе», с 1 июля 2018 года банк может одобрить зачисление зарплат бюджетникам и стипендий студентам только на карту «Мир». Аналогичное правило для пенсионеров должно было вступить силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс был отложен до октября.
 

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