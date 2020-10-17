Пострадавший при отравлении Скрипалей в Солсбери сержант ушел в отставку

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Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время отравления экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года, решил оставить занимаемую должность после 18 лет службы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«После 18 лет работы в полиции мне пришлось признать свое поражение и признать, что я больше не могу выполнять эту работу. Я хотел быть полицейским с тех пор, как был подростком, я не мог представить себе ничего другого, поэтому это так печально. Как и большинство полицейских, я пережил изрядную долю травм, насилия, расстройств, травм и горя», — написал Бэйли.

По словам полицейского, события в Солсбери, произошедшие в марте 2018 года, отняли у него многое.

«И хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке», — добавил Бэйли. Он выразил коллегам слова благодарности за годы, проведенные вместе.

В ноябре 2018 года сержант-детектив в интервью Би-би-си рассказал, что он попал под воздействие отравляющего вещества, когда оказался в доме Скрипалей, куда его отправили для расследования.

Тогда Скрипалям поручили убедиться, что в доме не было других пострадавших. Однако в дом Ник Бэйли и пара его коллег зашли, облаченные в костюмы химзащиты. Спустя несколько часов Бэйли почувствовал себя плохо. О том, что он был отравлен «Новичком», Бэйли узнал от врачей уже в больнице.

«Я был в сознании все время. Я перенес много инъекций. У меня было пять-шесть капельниц одновременно», — рассказывал полицейский. Он отмечал, что после лечения физически чувствовал себя «оцепеневшим».

История повлияла не только на здоровье полицейского. После обследования места жительства Скрипалей Бэйли случайно перенес частицы отравляющего вещества и в свой дом, гвоорил детектив.

После отравления посол России в Великобритании Александр Яковенко отправил полицейскому письмо. В том послании дипломат говорил о непричастности России к данному инциденту, а также выразил готовность к взаимодействию с британскими властями в отношении расследования как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций.

Британский агент, экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. По словам бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в России. В Москве эти обвинения отвергли.

В знак протеста Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ отправила на родину столько же британских дипломатов.

Британия возложила ответственность Скрипалей на агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. Сами Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов.