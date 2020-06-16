Захарова прокомментировала сериал Би-би-си об отравлении Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал показывать Би-би-си. Свою позицию Захарова высказала в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Если бы такой сериал сняли в России, в Лондоне сочли бы это «кремлевской пропагандой», заявила Захарова. По ее словам, власти Великобритании обвинили бы Москву в дезинформации, а также в том, что «русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования» и «запутывают дело».

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