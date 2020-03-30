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Занимавшийся делом Скрипаля сотрудник возглавил британскую контрразведку

Здание MI5 (Фото: Wikimedia Commons)

Главой британской контрразведки MI5 назначен Кен Маккаллум, ранее занимавший должность заместителя директора службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

На новом посту он сменит Эндрю Паркера, занимавшего пост главы MI5 с апреля 2013 года.

Как отмечается в сообщении, Маккаллум служит в спецслужбах почти 25 лет. Он курировал контртеррористические операции в Великобритании, а также отвечал за безопасность во время проведения Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Как уточняется на сайте MI5, Маккаллум также занимался отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля. Сам Маккаллум назвал свое назначение огромной честью.

В начале марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастны российские спецслужбы, в Москве эти обвинения отрицают.

Теги: Великобритания, контрразведка, Mi5
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