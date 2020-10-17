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Посол исключил ответственность России за убийство учителя под Парижем

Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Россия не может нести никакой ответственности за убийство учителя истории и географии одного из французских колледжей в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, в совершении которого подозревается 18-летний выходец из Москвы. Об этом сообщил РБК пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов.

Дипломат напомнил о том, что ранее на пресс-конференции прокурор Франции подтвердил российское происхождение подозреваемого в убийстве и его семьи.

«Они въехали во Францию в 2008 году, при этом сам преступник, застреленный при задержании, был тогда в возрасте шести лет. Исходя из этого, мы считаем, что Россия не может нести никакой ответственности за произошедшую во Франции трагедию, которой мы глубоко сочувствуем», — сказал дипломат.

По словам Паринова, в подобных ситуациях важно не столько то, где родился человек, сколько то, где он сформировался как личность, где он стал на путь радикализации и терроризма, «который Россия давно последовательно во всех проявлениях осуждает».

«Необходимо констатировать, что в данном случае это произошло именно во Франции. Представители посольства остаются в полном контакте с сотрудниками французских внутренних дел для выяснения дальнейших подробностей и обстоятельств случившейся вчера трагедии», — добавил дипломат.

Как сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар, 18-летний нападавший имел статус беженца и жил в Эврё (административный центр департамента Эр), передает радиостанция RTL.

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Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин

Нападение на учителя возле колледжа в Конфлан-Сент-Онорин произошло 16 октября около 17:00 (18:00 мск). Злоумышленник подкараулил учителя у колледжа, напал на него и обезглавил.

По данным французских СМИ, мотивом для убийства мог стать тот факт, что погибший во время одного из занятий демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого ему и колледжу стали поступать угрозы.

Как сообщил телеканал BFM, нападение совершил 18-летний уроженец Москвы, который был чеченцем по национальности. По данным телеканала, перед нападением мужчина выкрикнул фразу «Аллах акбар».

После убийства подозреваемый разместил в Twitter снимок отрезанной головы учителя. Свой пост он сопроводил комментарием, что педагог был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». После убийства молодой человек попытался пешком добраться до соседней коммуны Эраньи, однако его заметила полиция. В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов застрелили его.

Впоследствии BFM TV сообщил, что нападавшего звали Абдулах Анзоров. Несмотря на то что он не отличался радикальными взглядами, есть информация, что Анзоров состоял в банде.

По делу об убийстве были задержаны девять человек, в том числе родственники предполагаемого преступника. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «характерным исламистским террористическим актом».

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