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Отравление Навального ,  
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МИД пообещал ответ на санкции ЕС из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза, введенные в отношении нескольких россиян из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции», — сказала она. По словам Захаровой, разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснования этих решений, «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда».

«О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речь не идет», — добавила дипломат.

В Кремле не увидели логики в санкциях против России из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

Захарова призвала Евросоюз вернуться в международно-правовое русло, а также «перестать делить государства на достойные и не достойные статуса геополитического партнера и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации и реализации своих конъюнктурных целей».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. В частности, под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Евросоюз ввел санкции против России после отравления Навального
Политика
Александр Бортников и Сергей Кириенко

Данные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках. Помимо этого за поддержку поставок оружия в Ливию в черный список был включен российский предприниматель, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение санкций, назвал такое решение Евросоюза «сознательным недружественным шагом».

«Совет ЕС нанес вред нашим отношениям этим шагом. Москва проанализирует и будет действовать исходя из своих интересов», — сказал представитель Кремля.

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Фотогалерея 

Отвечая на вопрос, почему санкции введены именно против этих лиц, пресс-секретарь президента России ответил, что в Кремле не видят в этих действиях какой-либо логики.

Мария Захарова МИД России Евросоюз Евгений Пригожин санкции
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