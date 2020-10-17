В Совфеде ответили на отказ Эрдогана признать Крым российским

Сенатор также напомнила, что в июне 2020 года турецкая партия «Ватан» (у нее нет фракции в парламенте Турции) представила черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила вопрос признания российской принадлежности Крыма.

Ковитиди заключила, что вопрос крымских татар сегодня может волновать только крымчан, поскольку крымские татары являются частью народов России.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК также отметил, что Украина всегда использовала крымских татар в противовес русскому движению на полуострове. Сейчас, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, украинские власти используют крымских татар, которые переехали в Киев, для борьбы с Москвой, добавил он.

«Позиция Эрдогана нам известна. Нас, крымчан, особо не волнует мнение Турции по поводу того, признают они нас или нет. Мы всегда говорили, что для нас самое главное признание нас как части России со стороны самой России», — прокомментировал Цеков позицию турецкого лидера.

Эрдоган еще в 2019 году отмечал, что Турция не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма». Тогда он говорил, что крымские татары — часть истории, которая связывает Турцию и Украину. В феврале этого года турецкий президент выразил обеспокоенность в связи с положением крымских татар.

Власти России заверили, что обеспокоенность президента Турции положением крымских татар беспочвенна. В Кремле напомнили, что российский президент Владимир Путин не раз объяснял Эрдогану положение дел и приглашал его посетить Крым, чтобы увидеть «все своими глазами».

Крым вошел в состав России по итогам референдума на полуострове в 2014 году. Киев не признает голосование законным и считает случившееся аннексией, Москва же настаивает, что полуостров вошел в состав страны согласно законным процедурам.