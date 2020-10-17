В Совфеде ответили на отказ Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен уважать позицию России по Крыму. Об этом РБК заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление турецкого лидера.
Ранее Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Анкара «не признавала и не признает аннексии Крыма».
«Я твердо уверена в том, что Эрдогану необходимо напомнить, что в России есть президент Владимир Путин. Свою позицию по Крыму президент России высказал достаточно четко, что Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины. <...>. Именно поэтому я считаю, что Эрдогану необходимо уважать позицию России», — подчеркнула Ковитиди.
Она добавила, что в противном случае у Москвы появится ряд вопросов, в которых не заинтересована Анкара. По ее словам, внешняя политика Турции становится «токсична», в том числе в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе.