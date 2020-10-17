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Политика ,  
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В Совфеде ответили на отказ Эрдогана признать Крым российским

Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди (Фото: council.gov.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен уважать позицию России по Крыму. Об этом РБК заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление турецкого лидера.

Ранее Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Анкара «не признавала и не признает аннексии Крыма».

«Я твердо уверена в том, что Эрдогану необходимо напомнить, что в России есть президент Владимир Путин. Свою позицию по Крыму президент России высказал достаточно четко, что Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины. <...>. Именно поэтому я считаю, что Эрдогану необходимо уважать позицию России», — подчеркнула Ковитиди.

Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о непризнании Крыма российским
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Реджеп Тайип Эрдоган <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 216px; top: 117px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Она добавила, что в противном случае у Москвы появится ряд вопросов, в которых не заинтересована Анкара. По ее словам, внешняя политика Турции становится «токсична», в том числе в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Сенатор также напомнила, что в июне 2020 года турецкая партия «Ватан» (у нее нет фракции в парламенте Турции) представила черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила вопрос признания российской принадлежности Крыма.

Ковитиди заключила, что вопрос крымских татар сегодня может волновать только крымчан, поскольку крымские татары являются частью народов России.

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Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК также отметил, что Украина всегда использовала крымских татар в противовес русскому движению на полуострове. Сейчас, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, украинские власти используют крымских татар, которые переехали в Киев, для борьбы с Москвой, добавил он.

«Позиция Эрдогана нам известна. Нас, крымчан, особо не волнует мнение Турции по поводу того, признают они нас или нет. Мы всегда говорили, что для нас самое главное признание нас как части России со стороны самой России», — прокомментировал Цеков позицию турецкого лидера.

Эрдоган еще в 2019 году отмечал, что Турция не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма». Тогда он говорил, что крымские татары — часть истории, которая связывает Турцию и Украину. В феврале этого года турецкий президент выразил обеспокоенность в связи с положением крымских татар.

Власти России заверили, что обеспокоенность президента Турции положением крымских татар беспочвенна. В Кремле напомнили, что российский президент Владимир Путин не раз объяснял Эрдогану положение дел и приглашал его посетить Крым, чтобы увидеть «все своими глазами».

Крым вошел в состав России по итогам референдума на полуострове в 2014 году. Киев не признает голосование законным и считает случившееся аннексией, Москва же настаивает, что полуостров вошел в состав страны согласно законным процедурам.

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