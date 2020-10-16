Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста
Государственный секретариат по экономической политике Швейцарии ввел санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста.
На официальном сайте ведомства указывается, что санкционный список, связанный с ситуацией на Украине, был изменен 14 октября, а официально они вступили в силу в 18:00 по центральноевропейскому времени 15 октября.
Швейцарские санкции предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже работали со швейцарскими контрагентами.
В швейцарский санкционный список вошли:
- Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Компания является оператором пассажирских перевозок в Крым.
- Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе.
- Организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.