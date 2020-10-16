Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста

Швейцария дополнила свой список физическими и юридическими лицами, в отношении которых санкции ранее ввел Евросоюз

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственный секретариат по экономической политике Швейцарии ввел санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста.

На официальном сайте ведомства указывается, что санкционный список, связанный с ситуацией на Украине, был изменен 14 октября, а официально они вступили в силу в 18:00 по центральноевропейскому времени 15 октября.

Швейцарские санкции предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже работали со швейцарскими контрагентами.

В швейцарский санкционный список вошли: