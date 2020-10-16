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Война санкций ,  
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Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста

Швейцария дополнила свой список физическими и юридическими лицами, в отношении которых санкции ранее ввел Евросоюз
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственный секретариат по экономической политике Швейцарии ввел санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста.

На официальном сайте ведомства указывается, что санкционный список, связанный с ситуацией на Украине, был изменен 14 октября, а официально они вступили в силу в 18:00 по центральноевропейскому времени 15 октября.

Швейцарские санкции предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже работали со швейцарскими контрагентами.

В швейцарский санкционный список вошли:

  • Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Компания является оператором пассажирских перевозок в Крым.
  • Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе.
  • Организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Изменения, внесенные в санкционный список швейцарским правительством, полностью совпадают с аналогичным решением Евросоюза от 1 октября. В Брюсселе расширение ограничений объяснили тем, что строительство моста и железнодорожных путей «направлено на дальнейшую изоляцию полуострова от Украины».

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

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В российских компаниях тогда заявили РБК, что санкции не окажут влияния на их деятельность.

Автор
Артем Филипенок
Швейцария санкции Крымский мост
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