Политика , 24 июн, 20:12
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Турецкая партия предложила признать Крым российским
Симферополь
Турецкая партия Vatan разработала Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором предложила признать Крым частью России. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
Телеканал Ulusal Kanal опубликовал план, предложенный партией. Помимо признания Крыма российским, в нем также предлагается ликвидировать базы США и НАТО, «угрожающие миру и развитию в Черноморском, Каспийском, Эгейском, Средиземноморском и Аравийском регионах».
Также партия предложила признать всеми государствами мира Турецкую Республику Северного Кипра и Абхазию, поддержать территориальную целостность Азербайджана и ограничить американское вмешательство в дела Ливии.
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