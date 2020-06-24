Турецкая партия предложила признать Крым российским

Симферополь (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

Турецкая партия Vatan разработала Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором предложила признать Крым частью России. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Телеканал Ulusal Kanal опубликовал план, предложенный партией. Помимо признания Крыма российским, в нем также предлагается ликвидировать базы США и НАТО, «угрожающие миру и развитию в Черноморском, Каспийском, Эгейском, Средиземноморском и Аравийском регионах».

Также партия предложила признать всеми государствами мира Турецкую Республику Северного Кипра и Абхазию, поддержать территориальную целостность Азербайджана и ограничить американское вмешательство в дела Ливии.

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