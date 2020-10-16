Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о непризнании Крыма российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт украинского лидера.
«Турция не признавала и не признает аннексии Крыма», — сказал он.
Аналогичную информацию приводит пресс-служба турецкого президента. «Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым», — заявил Эрдоган.
В 2019 году Эрдоган говорил, что Турция не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма». По словам турецкого лидера, крымские татары — часть истории, которая связывает Турцию и Украину. В феврале Эрдоган снова заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Также он также выразил обеспокоенность в связи с положением крымских татар.