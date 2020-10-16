Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о непризнании Крыма российским

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обеспокоенность президента Турции положением крымских татар беспочвенна. По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин неоднократно объяснял Эрдогану положение дел и приглашал его посетить Крым, чтобы увидеть «все своими глазами».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина не признает полуостров частью России, считая эти территории «оккупированными». Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.