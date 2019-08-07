Эрдоган пообещал не признавать «незаконное» присоединение Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Анкара продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, передает агентство Anadolu.

«Турция не признает незаконную аннексию Крыма и не собирается ее признавать. Наши братья, крымские татары — часть истории, связывающей Турцию и Украины, и важный элемент связей между людьми», — приводит его слова агентство.

Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт в Донбассе завершится как можно быстрее и что он будет разрешен на основе международного права.

Зеленский предложил Анкаре принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Также он пригласил турецкий бизнес вести деятельность на Украине. «Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе», — заявил он, передает «112 Украина».