Глава МИД Австрии заразился COVID-19

Александр Шалленберг (Фото: Eibner-Pressefoto / Global Look Press)

Министр иностранных делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на его пресс-секретаря.

Заболевание Шалленберга проходит бессимптомно, он находится на домашнем карантине.

Также агентство сообщает, что в течение суток в качестве меры предосторожности все члены правительства Австрии сдадут тест на коронавирус. Издание предполагает, что Шалленберг мог заразиться в Совете министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября.

По данным Университета Хопкинса, к 17 октября в Австрии зафиксировано 61 387 зараженных, из них 882 человек умерли.