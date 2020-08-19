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Выборы в Белоруссии ,  
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Канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против властей Белоруссии

Себастьян Курц
Себастьян Курц (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости ввести санкции против лиц, ответственных за насилие при разгоне протестующих в Белоруссии. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.at.

Себастьян Курц подчеркнул, что на предстоящем саммите представителей ЕС по Белоруссии всего главы правительств планируют предупредить Москву, чтобы она не вмешивалась в дела Белоруссии.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В завершении выступления Курц призвал власти Белоруссии к проведению новых выборов президента. Он отметил, что необходим диалог между главой республики Александром Лукашенко и оппозицией.

В Белоруссии 9 августа завершились президентские выборы. По данным ЦИК страны на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Его главный соперник Светлана Тихановская итоги выборов не признала.

Накануне Тихановская записала видеообращение в котором попросила власти Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии. Она считает, что выборы были сфальсифицированы. По мнению Тихановской, действующий в Белоруссии режим «судорожно цепляется за власть».

Ранее итоги выборов в Белоруссии не признал сейм Литвы. Парламентарии обратились в ЕС с предложением ввести санкции против белоруских чиновников, которые могут быть ответственны за фальсификации на выборах.
 

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