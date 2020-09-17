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Пандемия коронавируса ,  
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В Австрии ужесточили правила ношения масок из-за роста числа заражений

В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 21 сентября, в Австрии будут серьезно ограничены социальные контакты
Фото:Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Австрии резко ужесточили меры безопасности, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. О введении ограничений объявил 17 сентября федеральный канцлер Себастьян Курц.

В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 21 сентября, в Австрии будут ограничены контакты между людьми. В частности, запрещается проведение в закрытых помещениях свадеб и других праздников, в которых принимает участие более десяти человек (сейчас разрешенный максимум — 50 человек). Однако это ограничение не распространяется на религиозные церемонии и похороны.

«Все можно отложить, похороны — нельзя», — объяснил такое решение Курц.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, запрет не коснется жилья — Курц признал, что ограничивать право собирать гостей у себя дома не позволяет Конституция Австрии, сообщает Kurier.

Серьезно ужесточаются требования к ношению закрывающих нос и рот масок. По новым правилам, ношение станет обязательным не только в помещениях, но и на открытом воздухе, пока только для посетителей ярмарок и рынков, а также в общественном транспорте.

В заведениях общепита маски можно будет снимать только за столом (за один стол не могут садиться более десяти человек), чтобы выйти из-за него с любой целью — отлучиться в туалет или покинуть ресторан, — маску придется снова надеть.

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Все заведения общепита должны закрываться не позднее часа ночи, прекратив в том числе и обслуживание закрытых вечеринок и других мероприятий. Более того, местным властям дано право ужесточать это требование, предписывая закрывать бары, ночные клубы и рестораны и ранее часа ночи. За несоблюдение «комендантского часа» заведения будут наказывать штрафами до €1450, пригрозил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Ужесточение мер безопасности власти объяснили быстрым ростом числа заражений COVID-19. По данным Минздрава Австрии, только за последние сутки в стране выявлено 876 новых больных.

«Мы должны реагировать, чтобы предотвратить повторное введение карантина», — заявил в четверг Курц. Канцлер признал, что понимает болезненность вводимых мер, но считает их необходимыми.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков
Австрия коронавирус
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