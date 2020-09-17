В Австрии ужесточили правила ношения масок из-за роста числа заражений

Серьезно ужесточаются требования к ношению закрывающих нос и рот масок. По новым правилам, ношение станет обязательным не только в помещениях, но и на открытом воздухе, пока только для посетителей ярмарок и рынков, а также в общественном транспорте.

В заведениях общепита маски можно будет снимать только за столом (за один стол не могут садиться более десяти человек), чтобы выйти из-за него с любой целью — отлучиться в туалет или покинуть ресторан, — маску придется снова надеть.

Все заведения общепита должны закрываться не позднее часа ночи, прекратив в том числе и обслуживание закрытых вечеринок и других мероприятий. Более того, местным властям дано право ужесточать это требование, предписывая закрывать бары, ночные клубы и рестораны и ранее часа ночи. За несоблюдение «комендантского часа» заведения будут наказывать штрафами до €1450, пригрозил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Ужесточение мер безопасности власти объяснили быстрым ростом числа заражений COVID-19. По данным Минздрава Австрии, только за последние сутки в стране выявлено 876 новых больных.

«Мы должны реагировать, чтобы предотвратить повторное введение карантина», — заявил в четверг Курц. Канцлер признал, что понимает болезненность вводимых мер, но считает их необходимыми.