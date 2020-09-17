В Австрии ужесточили правила ношения масок из-за роста числа заражений
Власти Австрии резко ужесточили меры безопасности, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. О введении ограничений объявил 17 сентября федеральный канцлер Себастьян Курц.
В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 21 сентября, в Австрии будут ограничены контакты между людьми. В частности, запрещается проведение в закрытых помещениях свадеб и других праздников, в которых принимает участие более десяти человек (сейчас разрешенный максимум — 50 человек). Однако это ограничение не распространяется на религиозные церемонии и похороны.
«Все можно отложить, похороны — нельзя», — объяснил такое решение Курц.
Кроме того, запрет не коснется жилья — Курц признал, что ограничивать право собирать гостей у себя дома не позволяет Конституция Австрии, сообщает Kurier.