Число погибших в результате ракетного обстрела в Гяндже увеличилось до 13

В Минобороны Армении об обстреле Гянджи не сообщали. Там обвинили Азербайджан в возобновлении ракетных ударов по мирным поселениям Нагорного Карабаха. В том числе по городам Степанакерт и Шуша.

На переговорах в Москве в начале октября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Ереван попросил Баку о перемирии. «Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли», — сказал он, отметив, что Азербайджан решил пойти навстречу в гуманитарных целях. Однако Ереван, по его словам, использовал перемирие в своих целях и атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван готов пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если аналогичные действия последуют от Азербайджана. «Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал он.

