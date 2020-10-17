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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Число погибших в результате ракетного обстрела в Гяндже увеличилось до 13

Фото:Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Количество погибших в результате ракетного удара Арменией по азербайджанскому городу Гянджа возросло до 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«На данный момент из-под завалов извлечены 52 пострадавших и тела 13 погибших гражданских лиц», — сообщили в МЧС.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17). По его данным, в результате ракетного обстрела были разрушены более 20 домов.

Число погибших при ракетном обстреле города Гянджа увеличилось до 12
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Позже Генеральная прокуратура республики сообщила, что из-за обстрела погибли 12 человек, еще более 40 пострадали.

В Минобороны Армении об обстреле Гянджи не сообщали. Там обвинили Азербайджан в возобновлении ракетных ударов по мирным поселениям Нагорного Карабаха. В том числе по городам Степанакерт и Шуша.

На переговорах в Москве в начале октября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Ереван попросил Баку о перемирии. «Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли», — сказал он, отметив, что Азербайджан решил пойти навстречу в гуманитарных целях. Однако Ереван, по его словам, использовал перемирие в своих целях и атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван готов пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если аналогичные действия последуют от Азербайджана. «Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал он.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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