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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Число погибших при ракетном обстреле города Гянджа увеличилось до 12

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа возросло до 12 человек, более 40 получили ранения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики в социальной сети Facebook.

В результате ракетного удара по центральной части города «серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт», говорится в сообщении ведомства.

Запись в facebook пользователя prokurorluq

По данным Генпрокуратуры, ракеты были выпущены также по городу Мингячевир, в том числе по Мингячевирской ГЭС, крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе.
Ракеты были обезврежены силами противовоздушной обороны Азербайджана.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщал, что жертвами ракетного обстрела Гянджи, по предварительным данным, стали более десяти человек, свыше 40 были ранены. Он уточнил, что армянские военные выпустили по городу оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17), о чем свидетельствуют осколки. В результате удара были разрушены более 20 зданий.

Военные Армении, в свою очередь, заявляли об обстрелах со стороны Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы непризнанной республики Степанакерт. В результате атак трое мирных жителей общины Шош получили ранения.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Ереван использовал режим прекращения огня в своих целях и атаковал Азербайджан, хотя сам просил Баку о перемирии. «Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли», — сказал Алиев.

Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 октября после возобновления боевых действий с применением тяжелого вооружения в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван готов пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если аналогичные действия последуют от Азербайджана. «Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал Пашинян.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что было бы правильно отправить в Нагорный Карабах российских военных наблюдателей, однако окончательное решение остается за Азербайджаном и Арменией.

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