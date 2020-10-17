Пресс-секретарь Белого дома переболела COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила в своем Twitter, что выздоровела после того, как у нее был обнаружен коронавирус.

«Счастлива, что чиста от COVID!» — написала она в Twitter, подкрепив сообщение фотографией с дочерью.

О том, что она заразилась коронавирусом, Макэнани рассказала 5 октября. Официальный представитель Белого дома стала одной из более чем десятка сотрудников администрации президента США, у которых был выявлен COVID-19 в начале месяца.

В начале октября COVID-19 заразились президент Дональд Трамп и его жена Мелания, после того как коронавирус был выявлен у советницы главы государства Хоуп Хикс. Трамп отправился на лечение в военный госпиталь в штате Мэриленд, а его предвыборная кампания была приостановлена.