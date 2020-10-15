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Пандемия коронавируса ,  
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Сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом бессимптомно

По словам первой леди США Меланьи Трамп, подросток заболел COVID-19 почти одновременно с родителями. Она также сообщила, что ее последний тест на коронавирус отрицательный

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом одновременно с главой государства и его женой Меланьей. Об этом сообщила сама Меланья в заявлении.

По ее словам, после известия о том, что Трамп и жена заразились коронавирусом, первый тест их сына был отрицательным. Однако повторный тест показал наличие инфекции в организме. «К счастью, он сильный подросток и у него не было симптомов. В каком-то смысле я рада, что мы прошли через это втроем, так как мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе. С тех пор у него [Бэррона] был отрицательный результат», — сообщила первая леди.

Она также рассказала, как перенесла заболевание COVID-19. По словам Меланьи, она чувствовала ломоту в теле, у нее был кашель и головные боли, большую часть времени она чувствовала себя уставшей.

Последний тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.

Лечащий врач Трампа сообщил об отрицательных тестах на COVID-19
Политика
Дональд Трамп

О том, что Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. Тогда лечащий врач президента Шон Конли сообщал, что тесты остальных членов семьи отрицательные.

Главе государства сделали разовую инъекцию коктейля антител фирмы Regeneron, он также принимал витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и аспирин. Позже Трамп отправился в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида для продолжения лечения.

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5 октября врачи согласились с тем, что президента можно выписать из госпиталя. Конли тогда заявлял, что президент еще не находится «вне опасности», но по клиническим показателям может вернуться домой и продолжить лечение там. На следующий день Трамп покинул больницу.

В начале недели Конли сообщил, что последние тесты Трампа на коронавирус отрицательные и отметил, что американский лидер не заразен.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп коронавирус Меланья Трамп
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