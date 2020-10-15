Сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом бессимптомно

По словам первой леди США Меланьи Трамп, подросток заболел COVID-19 почти одновременно с родителями. Она также сообщила, что ее последний тест на коронавирус отрицательный

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом одновременно с главой государства и его женой Меланьей. Об этом сообщила сама Меланья в заявлении.

По ее словам, после известия о том, что Трамп и жена заразились коронавирусом, первый тест их сына был отрицательным. Однако повторный тест показал наличие инфекции в организме. «К счастью, он сильный подросток и у него не было симптомов. В каком-то смысле я рада, что мы прошли через это втроем, так как мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе. С тех пор у него [Бэррона] был отрицательный результат», — сообщила первая леди.

Она также рассказала, как перенесла заболевание COVID-19. По словам Меланьи, она чувствовала ломоту в теле, у нее был кашель и головные боли, большую часть времени она чувствовала себя уставшей.

Последний тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.