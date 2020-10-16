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Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» сделкой с «Яндексом»

«Яндекс» YNDX ₽4 650 -2,2% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» из-за несостоявшейся сделки с «Яндексом». Об этом говорится в его письме сотрудникам банка, которое есть в распоряжении РБК.

«Простите за дерганье на аудит и дурацкую прессу в последнее время», — написал Тиньков.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

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Финансы
Олег Тиньков

В пятницу, 16 октября, TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». Тиньков объяснил, что изначально стороны говорили об «объединении» и «поисках синергий», а по факту «все вылилось в продажу». Бизнесмен отметил, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС».

В свою очередь «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% Тинькофф Банка с основными акционерами финансовой организации и стороны решили закончить переговоры.

В среду, 14 октября, издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что переговоры с Тиньковым о покупке Тинькофф Банка также ведет Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС. Также о переговорах Тинькова и Евтушенкова сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По информации The Bell, деньги на покупку Евтушенков может занять в Сбербанке и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком».

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