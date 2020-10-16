Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» сделкой с «Яндексом»

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» из-за несостоявшейся сделки с «Яндексом». Об этом говорится в его письме сотрудникам банка, которое есть в распоряжении РБК.

«Простите за дерганье на аудит и дурацкую прессу в последнее время», — написал Тиньков.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

В пятницу, 16 октября, TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». Тиньков объяснил, что изначально стороны говорили об «объединении» и «поисках синергий», а по факту «все вылилось в продажу». Бизнесмен отметил, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС».