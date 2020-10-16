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Аналитики негативно оценили возможность покупки «Системой» Тинькофф Банка

Возможная покупка Тинькофф Банка негативно повлияет и на МТС, и на АФК «Система», оценили аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих отчетах. У компаний увеличится долговая нагрузка, что повлияет на отношения с банками-кредиторами
АФК «Система» AFKS ₽25,65 -2,65% Купить
МТС MTSS ₽321,75 -3,26% Купить
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возможная покупка Тинькофф Банка может негативно повлиять на АФК «Система» или МТС, оценили инвестиционные аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих ежедневных отчетах.

Если МТС или АФК «Система» придется взять на себя дополнительный долг в размере около 425 млрд руб., это приведет к значительному увеличению долговой нагрузки — соотношение чистый долг/EBITDA может вырасти с 2.6х до 4.3х и с 1.3х до 3.3х соответственно, пишут аналитики «Атона». Такое увеличение долговой нагрузки может затронуть соглашения компаний с банками. АФК «Система» — закредитованная компания, и увеличить долговую нагрузку почти в два раза без согласия банков-кредиторов практически невозможно, объясняет аналитик «Атона» Виктор Дима. На момент продажи «Детского мира» — в конце сентября — долговые обязательства «Системы» составляли 175 млрд руб.

Если гипотетическим приобретателем выступит МТС, сделка может снизить способность компании к сохранению текущей дивидендной политики, предостерегают аналитики Газпромбанка. Кроме того, входящий в группу компаний МТС Банк — прямой конкурент Тинькофф Банка, поэтому непонятно, каким образом будет реализовываться синергия, указано в отчете «Атона».

Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В среду, 14 октября, издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведет переговоры о покупке Тинькофф Банка с его владельцем Олегом Тиньковым. По словам собеседника издания, деньги на покупку Евтушенков может занять в Сбербанке, и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком».

На следующий день о том, что Тиньков вел переговоры о продаже банка с Евтушенковым, также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их словам, оценка «Яндексом» TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) не удовлетворила владельца последней.

22 сентября TCS Group сообщила, что заключила предварительное соглашение о своей продаже «Яндексу». Стоимость компании оценена в $5,48 млрд, но, как заявляли стороны, часть сделки будет профинансирована деньгами, а часть — акциями «Яндекса» (точные пропорции не раскрывались).

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Как отмечается в отчете Газпромбанка, для TCS Group возможное появление еще одного покупателя создает вероятность улучшения условий продажи конечному покупателю, кто бы он ни был.

Греф оценил сделку «Тинькофф» и «Яндекса» фразой «не боимся конкуренции»
Бизнес
Герман Греф

В то же время возможную сделку TCS Group и «Яндекса» аналитики оценивали положительно. Согласно отчету «Атона», приобретая Тинькофф Банк, «Яндекс» сможет увеличить клиентскую базу (у «Тинькофф» сейчас более 9,3 млн клиентов, пользовательская аудитория «Яндекса» — более 70 млн человек), открыть новые возможности перекрестных продаж и расширить каналы привлечения клиентов. «Яндекс» станет бесспорным лидером на российском рынке финансовых технологий. Какое-то время группе пришлось умерить свои амбиции в финтехе из-за соглашения о неконкуренции с СП («Яндекс.Деньги»; создано в июле 2013 года. — РБК) со Сбербанком в сфере электронной коммерции. Решение о покупке TCS Group, самого быстрорастущего частного онлайн-банка в России, является огромным шагом на пути к полноценной экосистеме, охватывающей как ведущие вертикали (поисковые сервисы «Яндекса»), так и ключевые (электронная коммерция, СМИ, агрегаторы такси) и вспомогательные (финансовые услуги)», — писал «Атон».

Кроме того, у «Яндекса» нет финансовых ограничений для совершения подобной сделки: согласно отчету за второй квартал 2020 года, на счетах компании было $3,45 млрд в форме денежных средств и срочных депозитов, что составляет почти 63% от общего размера сделки.

Представители АФК «Система», МТС и Тинькофф Банка воздержались от комментариев.

Автор
Анастасия Скрынникова
При участии
Юлия Кошкина
АФК «Система» МТС Банк Тинькофф слияния и поглощения
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