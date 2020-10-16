Аналитики негативно оценили возможность покупки «Системой» Тинькофф Банка

Возможная покупка Тинькофф Банка негативно повлияет и на МТС, и на АФК «Система», оценили аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих отчетах. У компаний увеличится долговая нагрузка, что повлияет на отношения с банками-кредиторами

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Возможная покупка Тинькофф Банка может негативно повлиять на АФК «Система» или МТС, оценили инвестиционные аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих ежедневных отчетах.

Если МТС или АФК «Система» придется взять на себя дополнительный долг в размере около 425 млрд руб., это приведет к значительному увеличению долговой нагрузки — соотношение чистый долг/EBITDA может вырасти с 2.6х до 4.3х и с 1.3х до 3.3х соответственно, пишут аналитики «Атона». Такое увеличение долговой нагрузки может затронуть соглашения компаний с банками. АФК «Система» — закредитованная компания, и увеличить долговую нагрузку почти в два раза без согласия банков-кредиторов практически невозможно, объясняет аналитик «Атона» Виктор Дима. На момент продажи «Детского мира» — в конце сентября — долговые обязательства «Системы» составляли 175 млрд руб.

Если гипотетическим приобретателем выступит МТС, сделка может снизить способность компании к сохранению текущей дивидендной политики, предостерегают аналитики Газпромбанка. Кроме того, входящий в группу компаний МТС Банк — прямой конкурент Тинькофф Банка, поэтому непонятно, каким образом будет реализовываться синергия, указано в отчете «Атона».

В среду, 14 октября, издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведет переговоры о покупке Тинькофф Банка с его владельцем Олегом Тиньковым. По словам собеседника издания, деньги на покупку Евтушенков может занять в Сбербанке, и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком».