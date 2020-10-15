Появилась инструкция получения QR-кодов для баров и ночных клубов

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Власти Москвы опубликовали инструкцию для получения развлекательными заведениями, работающими по ночам, QR-кодов, которые ввели для регистрации посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Организация должна разместить QR-код и текст с информацией для регистрации при входе в помещение. Такой код необходимо иметь для каждого фактического адреса заведения. Сотрудники должны будут следить, чтобы каждый работник или посетитель, проходил регистрацию на входе. После того, как пользователь зарегистрируется, у него отобразится подтверждение входа и его время.

Получить QR-код уже можно на сайте mos.ru. В личный кабинет организации должен быть внесен ее адрес. Если этого ранее не было сделано, необходимо указать его в разделе «Профиль» кабинета юрлица и ИП. При добавлении адреса нужно указать «популярное наименование» заведения в разделе «Описание», оно отразится в печатной форме с QR-кодом.

После этого необходимо зайти в раздел «Услуги организации» и добавить услугу «Регистрация входа». Далее нужно нажать на ссылку «Точки проверки документов» и перейти к «Точкам регистрации входа». На этой странице необходимо нажать «Добавить точку» и заполнить открывшуюся форму.