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Пандемия коронавируса ,  
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Появилась инструкция получения QR-кодов для баров и ночных клубов

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти Москвы опубликовали инструкцию для получения развлекательными заведениями, работающими по ночам, QR-кодов, которые ввели для регистрации посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Организация должна разместить QR-код и текст с информацией для регистрации при входе в помещение. Такой код необходимо иметь для каждого фактического адреса заведения. Сотрудники должны будут следить, чтобы каждый работник или посетитель, проходил регистрацию на входе. После того, как пользователь зарегистрируется, у него отобразится подтверждение входа и его время.

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Получить QR-код уже можно на сайте mos.ru. В личный кабинет организации должен быть внесен ее адрес. Если этого ранее не было сделано, необходимо указать его в разделе «Профиль» кабинета юрлица и ИП. При добавлении адреса нужно указать «популярное наименование» заведения в разделе «Описание», оно отразится в печатной форме с QR-кодом.

После этого необходимо зайти в раздел «Услуги организации» и добавить услугу «Регистрация входа». Далее нужно нажать на ссылку «Точки проверки документов» и перейти к «Точкам регистрации входа». На этой странице необходимо нажать «Добавить точку» и заполнить открывшуюся форму.

Для получения кода нужно выбрать ссылку «QR-код» в карточке «Точка регистрации входа».

В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID
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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с угрозой распространения инфекции в ночные клубы и бары можно будет попасть только при условии регистрации номеров телефонов посетителей. Для этого они должны будут отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377.

Если у одного из посетителей найдут коронавирус, всех, кто был зачекинен с ним в одном заведении, уведомят об этом и предложат сдать тест на COVID-19. По словам мэра, это поможет прервать новые цепочки распространения болезни.

По словам первого замруководителя аппарата мэра Алексея Немерюка, штрафы для заведений за отсутствие QR-кода составят 300—500 тыс. руб. В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что создавать специальное приложение для регистрации посетителей не понадобится.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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