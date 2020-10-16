Европейский регулятор признал безопасными самолеты Boeing 737 MAX

Самолет Boeing 737 Max (Фото: Elaine Thompson / AP)

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало, что после внесенных изменений самолеты Boeing 737 MAX стали достаточно безопасными и могут возобновить полеты уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора EASA Патрика Кая.

«Наш анализ показывает, что он надежный, и достигнутый уровень безопасности для нас достаточно высок», — сказал Кай.

Он добавил, что сейчас EASA проводит окончательную проверку документов перед подготовкой проекта директивы по летной годности, которую планирует выпустить в следующем месяце.

Также Кай рассказал, что сейчас ведется разработка так называемого синтетического датчика, позволяющего усовершенствовать систему безопасности лайнера. По его словам, работа над ним займет от 20 до 24 месяцев. Этот датчик упростит работу пилотов в случае отказа одного или обоих механических датчиков.

По словам Кая, он разрабатывается для следующей модели самолета — 737 MAX 10, которую представят в 2022 году. Но также датчик установят и на другие модели.