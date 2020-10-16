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Европейский регулятор признал безопасными самолеты Boeing 737 MAX

Самолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max (Фото: Elaine Thompson / AP)

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало, что после внесенных изменений самолеты Boeing 737 MAX стали достаточно безопасными и могут возобновить полеты уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора EASA Патрика Кая.

«Наш анализ показывает, что он надежный, и достигнутый уровень безопасности для нас достаточно высок», — сказал Кай.

Он добавил, что сейчас EASA проводит окончательную проверку документов перед подготовкой проекта директивы по летной годности, которую планирует выпустить в следующем месяце.

Также Кай рассказал, что сейчас ведется разработка так называемого синтетического датчика, позволяющего усовершенствовать систему безопасности лайнера. По его словам, работа над ним займет от 20 до 24 месяцев. Этот датчик упростит работу пилотов в случае отказа одного или обоих механических датчиков.

По словам Кая, он разрабатывается для следующей модели самолета — 737 MAX 10, которую представят в 2022 году. Но также датчик установят и на другие модели.

Использование Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения самолета погибли 189 человек. В марте 2019 года такой же лайнер разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек.

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Фото:Nick Oxford / Reuters


Руководство Boeing признало, что причиной обеих катастроф стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

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Позже Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS и планировала возобновить коммерческие полеты на 737 MAX в январе 2020 года. Однако затем в авиакорпорации заявили, что нашли новые уязвимости в программном обеспечении самолета. В конце мая Boeing сообщила, что производство модели 737 MAX вновь запущено.

В июле газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и представителей отрасли сообщала, что авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.

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