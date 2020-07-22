WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX

Пассажирские перевозки на Boeing 737 MAX могут возобновиться не ранее февраля следующего года, сообщили источники WSJ. Сроки затягиваются в том числе из-за пандемии коронавируса, которая приводит к проблемам с испытаниями пилотов

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Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и представителей отрасли, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, задержка вызвана тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) решило запросить мнение заинтересованных сторон о сертификации программного обеспечения лайнера. Из-за этого пассажирские перевозки на 737 MAX начнутся не раньше октября или ноября этого года.

Помимо этого несколько недель займет процесс получения разрешения в других странах, растянуть сроки могут и проверочные работы по техобслуживанию лайнеров и подготовке пилотов. В результате возвращение самолета к пассажирским перевозкам может затянуться до февраля, учитывая праздники в конце года, такие как День благодарения (в США отмечается в четвертый четверг ноября) и католическое Рождество, отметил один из источников издания.

Одобрение использования Boeing 737 MAX затянулось из-за пандемии коронавируса. Сотрудников FAA перевели на удаленную работу, а закрытые границы стран усложнили планирование испытаний иностранных пилотов на тренажерах.