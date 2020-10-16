В Москве впервые с 12 мая за сутки выявили 5 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5049 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Свыше пяти тыс. зараженных в сутки последний раз в Москве зарегистрировали 12 мая. Тогда в столице выявили 5392 заболевших.

С учетом новых инфицированных общее количество зараженных в регионе выросло до 352 995 человек.

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