В Москве впервые с 12 мая за сутки выявили 5 тыс. зараженных COVID-19
За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5049 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Свыше пяти тыс. зараженных в сутки последний раз в Москве зарегистрировали 12 мая. Тогда в столице выявили 5392 заболевших.
С учетом новых инфицированных общее количество зараженных в регионе выросло до 352 995 человек.
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федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом