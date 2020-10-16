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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки более 1,8 тыс. пациентов вылечились от COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки от коронавируса в столице вылечились 1803 человека. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 в городе увеличилось до 270 226 человек.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве от вируса умерли 54 человека. Рекордный показатель смертности за сутки был зарегистрирован 15 октября, тогда от болезни скончались 57 человек. Всего за время пандемии в столице умерли более 5,8 тыс. человек.

В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом
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Накануне в Москве выявили 3942 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе заразились более 247 тыс. человек.

Эпидемиологическая ситуация в России продолжает ухудшаться с середины сентября. Утром 14 октября оперативный штаб сообщил о рекордном количестве заразившихся — более 14 тыс. человек за сутки.

Однако, по данным Роспотребнадзора, в ближайшие недели Россия выйдет на плато по числу заболеваний. Эксперты считают, что в этот период ежедневный прирост заболеваемости не должен превысить 17–18 тыс. случаев в сутки. При этом снижение уровня заболеваемости начнется в феврале-марте 2021 года.

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