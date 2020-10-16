В Москве за сутки более 1,8 тыс. пациентов вылечились от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки от коронавируса в столице вылечились 1803 человека. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 в городе увеличилось до 270 226 человек.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве от вируса умерли 54 человека. Рекордный показатель смертности за сутки был зарегистрирован 15 октября, тогда от болезни скончались 57 человек. Всего за время пандемии в столице умерли более 5,8 тыс. человек.

Накануне в Москве выявили 3942 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе заразились более 247 тыс. человек.