Власти Москвы исключили создание приложения для чек-инов в барах и клубах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Создание мобильного приложения для регистрации посетителей развлекательных заведений не потребуется. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ).

Отмечается, что регистрацию планируется проводить в веб-форме, которая открывается у пользователей после сканирования QR-кода, либо при помощи СМС-сообщений.

Как пояснили в пресс-службе, при регистрации пользователь должен будет указать только свой номер телефона, на него в случае возможного контакта с посетителем, у которого подтвержден коронавирус, будет отправлено оповещение.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие в ночное время, можно будет после регистрации номера мобильного телефона.