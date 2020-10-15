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Власти Москвы исключили создание приложения для чек-инов в барах и клубах

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Создание мобильного приложения для регистрации посетителей развлекательных заведений не потребуется. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ).

Отмечается, что регистрацию планируется проводить в веб-форме, которая открывается у пользователей после сканирования QR-кода, либо при помощи СМС-сообщений.

Как пояснили в пресс-службе, при регистрации пользователь должен будет указать только свой номер телефона, на него в случае возможного контакта с посетителем, у которого подтвержден коронавирус, будет отправлено оповещение.

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15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие в ночное время, можно будет после регистрации номера мобильного телефона.

Согласно новым правилам, посетители при входе в учреждение должны будут отсканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. В случае если у одного из посетителей выявят коронавирус, всех находящихся в заведении оповестят и предложат оперативно сдать тест на наличие COVID-19.

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По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, на первом этапе система регистрации посетителей может быть распространена примерно на 500 заведений. Он отметил, что в дальнейшем власти посмотрят, как она будет работать, чтобы решить, стоит ли расширять количество таких точек.

Немерюк пояснил, что власти не намерены собирать никаких персональных данных, кроме номера телефона. В случае если у посетителя выявят коронавирус, номера телефонов сверят по базе и на них придут push-уведомления, добавил он.

По словам Немерюка, штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

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