Власти Москвы сообщили о судьбе осенних каникул

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Осенние каникулы в московских школах были перенесены на начало октября. Таким образом, в конце октября — начале ноября школьники будут учиться. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Так в департаменте ответили на сообщение Telegram-канала «Подъем». Он в четверг, 15 октября, написал, что «московским школьникам отменили каникулы в ноябре». «Департамент образования города Москвы выступает с официальным опровержением», — сообщили РБК в пресс-службе.

Как указали в департаменте, осенние каникулы в московских школах не отменяли, а перенесли на начало октября и продлили до двух недель. Там уточнили, что решение о продлении каникул было принято на фоне эпидемиологической ситуации в городе.

«После окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1–5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ребята 6–11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября», — напомнили в департаменте.