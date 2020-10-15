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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы сообщили о судьбе осенних каникул

Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Осенние каникулы в московских школах были перенесены на начало октября. Таким образом, в конце октября — начале ноября школьники будут учиться. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Так в департаменте ответили на сообщение Telegram-канала «Подъем». Он в четверг, 15 октября, написал, что «московским школьникам отменили каникулы в ноябре». «Департамент образования города Москвы выступает с официальным опровержением», — сообщили РБК в пресс-службе.

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Как указали в департаменте, осенние каникулы в московских школах не отменяли, а перенесли на начало октября и продлили до двух недель. Там уточнили, что решение о продлении каникул было принято на фоне эпидемиологической ситуации в городе.

«После окончания осенних каникул, 19 октября, ученики 1–5 классов продолжат учебу в очном режиме, а ребята 6–11 классов будут учиться дистанционно до 1 ноября», — напомнили в департаменте.

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В пресс-службе уточнили, что раньше в школах, которые учатся по четвертям, осенние каникулы обычно приходились на конец октября — начало ноября. В общеобразовательных заведениях, которые учатся по модульной системе, обычно проводили каникулы через каждые пять учебных недель.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возвращение учащихся 1–5 классов в московские школы после внеплановых каникул с 19 октября. В свою очередь, ученики 6–11 классов следующие две недели будут учиться дистанционно.

Мэр объявил о двухнедельных каникулах в московских школах в конце сентября из-за роста заболеваемости COVID-19. Обычно такие каникулы продолжаются неделю и в некоторых школах начинаются позже, однако в этом году их продлили.

Москва каникулы департамент образования школьники пандемия коронавирус
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