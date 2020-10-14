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Пандемия коронавируса ,  
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Треть москвичей не поддержала указ Собянина по школьникам

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Каждый третий москвич (31%) не поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина, который вернул учеников младших классов в школы, а старшеклассников оставил на дистанционном обучении. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob, поступившем в РБК.

Полностью решение мэра поддержали 22% опрошенных. При этом возвращение учеников в школы одобрили 20%, а 8% — приветствовали только переход на дистанционное обучение. Не одобряют указ Собянина 31% респондентов, еще 19% затруднились дать какой-либо ответ.

Опрос проводился в Москве, в нем участвовали 1,2 тыс. москвичей старше 18 лет.

14 октября Сергей Собянин объявил, что после двухнедельных каникул, которые завершатся 18 октября, в школы вернутся ученики 1—5 классов. Ученики 6-—11 классов будут учиться дистационно до ноября. 

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Свое решение Собянин объяснил тем, что у старшеклассников больший риск заражения коронавирусом, на их долю приходятся две трети заболевших в Москве детей. При этом ученики 6–11 классов лучше адаптируются при переходе на дистанционное обучение.

Мэр Москвы также сообщил, что транспортные карты младшеклассников с 19 октября разблокируют. А вот учащиеся старших классов воспользоваться своими проездными не смогут.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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