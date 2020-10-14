Треть москвичей не поддержала указ Собянина по школьникам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Каждый третий москвич (31%) не поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина, который вернул учеников младших классов в школы, а старшеклассников оставил на дистанционном обучении. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob, поступившем в РБК.

Полностью решение мэра поддержали 22% опрошенных. При этом возвращение учеников в школы одобрили 20%, а 8% — приветствовали только переход на дистанционное обучение. Не одобряют указ Собянина 31% респондентов, еще 19% затруднились дать какой-либо ответ.

Опрос проводился в Москве, в нем участвовали 1,2 тыс. москвичей старше 18 лет.

14 октября Сергей Собянин объявил, что после двухнедельных каникул, которые завершатся 18 октября, в школы вернутся ученики 1—5 классов. Ученики 6-—11 классов будут учиться дистационно до ноября.