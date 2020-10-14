Ракова выразила надежду на отсутствие необходимости новых мер в школах

Власти Москвы надеются, что вводить новые ограничительные меры в школах из-за распространения коронавируса не понадобится. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

«Надеюсь, других мер не понадобится, и мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы», — сказала Ракова. Она добавила, что власти ориентируются на «ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени».

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