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Пандемия коронавируса ,  
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Ракова выразила надежду на отсутствие необходимости новых мер в школах

Власти Москвы надеются, что вводить новые ограничительные меры в школах из-за распространения коронавируса не понадобится. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

«Надеюсь, других мер не понадобится, и мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы», — сказала Ракова. Она добавила, что власти ориентируются на «ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени».

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ограничения коронавирус COVID-19 Анастасия Ракова Москва мэрия Москвы
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