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Мурашко сообщил о состоянии стресса у 70% работающих россиян

Фото:Jasper James / moodboard / Global Look Press
Фото: Jasper James / moodboard / Global Look Press

Согласно данным Научно-исследовательского института медицины труда, до 70% работающих людей в России испытывают состояние стресса. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сообщил Мурашко.

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Также, по словам министра, большое количество россиян имеют проблемы, связанные с алкоголизмом, потреблением табака, нерациональным питанием и малоподвижным образом жизни. «Влияние алкоголя — нами четко оценено, — оно просто колоссальное, особенно на мужское население», — сказал он.

В мае Мурашко говорил, что потребление алкоголя в России из-за пандемии выросло на 2–3%. Он отметил, что потребление алкоголя ослабляет иммунитет, а у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, спиртные напитки могут вызвать обострение хронических болезней.

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Фото:Илья Наймушин / Reuters

Об опасности употребления алкоголя в период пандемии говорил и главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, алкогольные напитки оказывают негативное влияние на защитную функцию организма, в результате чего инфекция «садится гораздо легче».

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