Мурашко сообщил о состоянии стресса у 70% работающих россиян

Фото: Jasper James / moodboard / Global Look Press

Согласно данным Научно-исследовательского института медицины труда, до 70% работающих людей в России испытывают состояние стресса. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сообщил Мурашко.

Также, по словам министра, большое количество россиян имеют проблемы, связанные с алкоголизмом, потреблением табака, нерациональным питанием и малоподвижным образом жизни. «Влияние алкоголя — нами четко оценено, — оно просто колоссальное, особенно на мужское население», — сказал он.

В мае Мурашко говорил, что потребление алкоголя в России из-за пандемии выросло на 2–3%. Он отметил, что потребление алкоголя ослабляет иммунитет, а у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, спиртные напитки могут вызвать обострение хронических болезней.