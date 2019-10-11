Более 2 млн россиян за год обратились к врачу из-за алкоголизма. Впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» в 2018 году более 75 тыс. человек

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В 2018 году почти 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье. Об этом свидетельствуют статистические данные Минздрава, с которыми ознакомился РБК.

Всего за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в 2018 году обратились более 2 млн человек по всей России — это 1,4% населения страны. Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах.

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте — Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения, всего это больше тысячи человек. На третьем месте — Ненецкий автономный округ, где среди каждых 500 взрослых нашелся один человек, которому впервые поставили диагноз «синдром зависимости от алкоголя».

Шесть из десяти регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке. Ранее РБК писал, что наибольшая смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, также зарегистрирована на Дальнем Востоке.