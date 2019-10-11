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Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Более 2 млн россиян за год обратились к врачу из-за алкоголизма. Впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» в 2018 году более 75 тыс. человек
Фото: Илья Наймушин / Reuters

В 2018 году почти 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье. Об этом свидетельствуют статистические данные Минздрава, с которыми ознакомился РБК.

Всего за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в 2018 году обратились более 2 млн человек по всей России — это 1,4% населения страны. Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах.

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте — Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения, всего это больше тысячи человек. На третьем месте — Ненецкий автономный округ, где среди каждых 500 взрослых нашелся один человек, которому впервые поставили диагноз «синдром зависимости от алкоголя».

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Шесть из десяти регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке. Ранее РБК писал, что наибольшая смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, также зарегистрирована на Дальнем Востоке.

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов снижается с каждым годом. В последней же оно выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год и стало одним из самых высоких в России.

В целом число россиян, находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом, снижается с каждым годом, в последние годы темп этого падения увеличился. Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения.

РБК направил запросы в региональные департаменты и министерства здравоохранения.

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«Магаданская область является приполярной территорией. Высока доля в численности населения лиц коренных народов Крайнего Севера, имеющих низкую толерантность к алкоголю. Практически треть работающего мужского населения области работает вахтовым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый период имеет слишком много свободного времени», — отметил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.
 

Автор: Дада Линделл
Теги: алкоголизм, Минздрав
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