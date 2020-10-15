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Протесты в Белоруссии ,  
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Штаб Бабарико сообщил о лишении лицензии его адвоката

Александр Пыльченко
Александр Пыльченко (Фото: advokat.by)

Адвоката Александра Пыльченко, который защищал бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, лишили лицензии. Об этом сообщили представители штаба Бабарико в своем Telegram-канале.

«Действующая власть вновь показала: она боится правды, боится профессионалов, которые стоят на букве закона и для которых закон — превыше всего» — отметили в штабе. Там добавили, что Пыльченко был членом Минской городской коллеги адвокатов 30 лет.

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Сам адвокат в разговоре с журналистами Tut.by отметил, что нынешнее решение приняла комиссия при Министерстве юстиции, однако окончательно вопрос будет решен 16 октября коллегией в министерстве. «В постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность, — сказал Пыльченко.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции Белоруссии и обратился за комментарием в Минскую городскую коллегию адвокатов.

Tut.by уточняет, что причиной лишения статуса адвоката стал его комментарий изданию в середине августа. В нем Пыльченко заявил, что генпрокурор Белоруссии должен был завести дела, основываясь на видеозаписях избиений протестующих в изоляторах и РУВД. Также надзорному ведомству, по его мнению, на время расследования надлежало отстранить от работы министра внутренних дел, а также его заместителей. Уведомлении о рассмотрении вопроса прекращения его лицензии Пыльченко вручили 7 октября.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

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Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа.

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