Штаб Бабарико сообщил о лишении лицензии его адвоката

Александр Пыльченко (Фото: advokat.by)

Адвоката Александра Пыльченко, который защищал бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, лишили лицензии. Об этом сообщили представители штаба Бабарико в своем Telegram-канале.

«Действующая власть вновь показала: она боится правды, боится профессионалов, которые стоят на букве закона и для которых закон — превыше всего» — отметили в штабе. Там добавили, что Пыльченко был членом Минской городской коллеги адвокатов 30 лет.

Сам адвокат в разговоре с журналистами Tut.by отметил, что нынешнее решение приняла комиссия при Министерстве юстиции, однако окончательно вопрос будет решен 16 октября коллегией в министерстве. «В постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность, — сказал Пыльченко.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции Белоруссии и обратился за комментарием в Минскую городскую коллегию адвокатов.