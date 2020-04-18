Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.

По словам Уитти, от коронавируса частно умирают именно пожилые люди, поэтому так важно защитить их во время пандемии.

Также в зоне риска оказываются те, у кого есть сопутствующие заболевания, например, сердечно-сосудистые. Уитти отметил, что у 90% умерших от коронавируса было как минимум еще одно сопутствующее заболевание.

«Принадлежность к мужскому полу, совершенно ясно, является фактором риска по причинам, которые не совсем понятны», — добавил врач.