Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает «РИА Новости».

«Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал министр. Он добавил, что тяжелые формы течения болезни наблюдаются также у пациентов старше 60 лет, а также среди тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и артериальной гипертензией.

Кандидат медицинских наук Алла Минурова в интервью телеканалу «Мир 24» в начале мая рассказала, что более тяжелое течение болезни у мужчин связано с поражением альвеол в легких.

«Возникает гипоксия — то есть низкое количество кислорода в крови. Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины», — сказала Минурова.