Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом Общество, 18:09 Роботы на удаленке: как RPA спасает бизнес-процессы в критические моменты Pro, 18:08 Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции Финансы, 18:01 Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении Бизнес, 18:01 Как вовлечь бизнес в утилизацию упаковки Зеленая экономика, 18:00  Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии по футболу Спорт, 17:57 Где и какие тесты на коронавирус можно сделать в Москве. Полный гид Стиль, 17:55 «Франкенштейн» и Камбербэтч: спектакль Королевского национального театра РБК Стиль и ЦУМ, 17:51 Зачем ресторан в Амстердаме придумал «карантинные теплицы» Стиль, 17:49 Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Общество, 17:49 Экс-главу петербургского «Метростроя» выпустили под домашний арест Общество, 17:46 Собянин объяснил Путину рост числа зараженных коронавирусом москвичей Общество, 17:41 В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек Общество, 17:37 Финансовые советники станут популярны. Россияне учатся управлять деньгами Quote, 17:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает «РИА Новости».

«Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сказал министр. Он добавил, что тяжелые формы течения болезни наблюдаются также у пациентов старше 60 лет, а также среди тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и артериальной гипертензией.

Кандидат медицинских наук Алла Минурова в интервью телеканалу «Мир 24» в начале мая рассказала, что более тяжелое течение болезни у мужчин связано с поражением альвеол в легких.

«Возникает гипоксия — то есть низкое количество кислорода в крови. Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины», — сказала Минурова.

Нейробиолог назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

О том, что мужчины болеют тяжелее женщин, говорили и зарубежные эксперты. Так, испанский нейробиолог Диего Редолар связал более тяжелое течение COVID-19 у мужчин с курением. По его словам, заболеваемость среди женщин и мужчин примерно одинаковая, но тяжелые формы болезни и летальные исходы среди мужчин наблюдаются чаще.

Согласно исследованию смертности от коронавирусной инфекции, которое провели ученые из больничной сети Northwell Health в Нью-Йорке, доля мужчин среди пациентов с COVID-19 выше 60%. Ученые также сообщали о более высокой смертности среди мужчин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: мужчины, коронавирус, Михаил Мурашко
Материалы по теме
Нейробиолог назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Общество
Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter