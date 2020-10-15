Путин сообщил об обострении проблемы безработицы в России

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым сообщил, что проблема с безработицей обостряется по всей стране. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, в регионе растет промышленное и сельхозпроизводство. «И в то же время достаточно высокий уровень безработицы [в Карачаево-Черкесии]. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сообщил президент.

В сентябре Путин потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3 до 4,7%. По словам президента, сейчас безработица в России соответствует уровню марта 2012 года.

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, число безработных с начала пандемии коронавируса увеличилось на 1,3 млн человек. С марта по октябрь количество безработных выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн.