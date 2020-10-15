Россия отказалась от трехсторонних консультаций по крушению МН17

Место крушения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

МИД России назвал предвзятыми и политизированными расследования, которые в связи с крушением малайзийского Boeing МН17 в Донбассе проводят Нидерланды и Совместная следственная группа. Об этом сказано в заявлении министерства, которое опубликовано на его сайте.

«Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — сказано в сообщении.

В МИДе заявили, что Нидерланды с первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ) и уголовного расследования, которое проводит Совместная следственная группа. В связи с этим российское ведомство отказывается участвовать в трехсторонних консультациях с Нидерландами и Австралией по расследованию крушения.

В ответ Нидерланды выразили сожаление в связи с отказом России от консультаций по MH17. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что кабинет министров хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать страдания и ущерб из-за крушения рейса.