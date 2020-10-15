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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Россия отказалась от трехсторонних консультаций по крушению МН17

Место крушения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

МИД России назвал предвзятыми и политизированными расследования, которые в связи с крушением малайзийского Boeing МН17 в Донбассе проводят Нидерланды и Совместная следственная группа. Об этом сказано в заявлении министерства, которое опубликовано на его сайте.

«Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — сказано в сообщении.

В МИДе заявили, что Нидерланды с первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ) и уголовного расследования, которое проводит Совместная следственная группа. В связи с этим российское ведомство отказывается участвовать в трехсторонних консультациях с Нидерландами и Австралией по расследованию крушения.

В ответ Нидерланды выразили сожаление в связи с отказом России от консультаций по MH17. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что кабинет министров хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать страдания и ущерб из-за крушения рейса.

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Сергей Лавров

Ранее, 15 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск против России из-за сбитого в июле 2014 года самолета Malaysia Airlines в Донбассе. Глава МИД Нидерландов, говоря о решении подать в суд на Россию, отметил, что это станет шагом в восстановлении справедливости в отношении жертв катастрофы.

В марте 2020 года в Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми: бывшим заместителем командира военной разведки ДНР Олегом Пулатовым, главой разведки ДНР Сергеем Дубинским, бывшим сотрудником ФСБ и экс-министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным и ополченцем Леонидом Харченко.

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Слушания проходят в их отсутствие. Издание De Volksrant отметило, что помощью адвокатов воспользовался только Пулатов. Позднее, в сентябре, адвокаты мужчины сообщили о его намерении выступить с личным обращением к суду и заявить о своей невиновности. По словам Пулатова, он не имел никакого отношения к охране и транспортировке «Бука» и не мог давать инструкции членам расчета зенитно-ракетного комплекса.

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Фото:Максим Змеев / Reuters

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли.

В 2016 году Объединенная следственная группа (JIT, в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное в восточной части Украины, которая находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР. Также они выяснили, что зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, размещенной в Курске. Российские власти отрицают свою причастность к крушению MH17.
 

МИД Россия Нидерланды МН17
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