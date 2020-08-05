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Политика ,  
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Минюст получил уведомление об иске Нидерландов против России из-за MH17

Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Министерство юстиции России получило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Нидерланды подали иск против России по делу авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

«Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17», — говорится в сообщении.

Российское министерство подчеркнуло, что процессуальные сроки для властей страны не установлены, также не определены судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции.

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Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

В середине июля стало известно, что ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в июле 2014 года самолета Malaysia Airlines в Донбассе. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назвал это шагом в восстановлении справедливости в отношении жертв катастрофы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала это решение еще одним ударом по двусторонним отношениям. Она отметила, что Нидерланды «с самого начала встали на путь одностороннего возложения на Россию вины» за авиакатастрофу.

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Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Нидерланды и ряд других стран возлагают на Россию ответственность за авиакатастрофу. По версии Амстердама, лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Москва свою причастность к крушению рейса MH17 неоднократно отрицала.

В 2019 году обвинения по делу заочно были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко.

В начале марта 2020 года в Окружном суде Гааги начались слушания по делу о крушении рейса MH17.

Теги: Минюст, Нидерланды, иск, MH17
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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing MH17
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