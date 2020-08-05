Минюст получил уведомление об иске Нидерландов против России из-за MH17

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Министерство юстиции России получило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Нидерланды подали иск против России по делу авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

«Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17», — говорится в сообщении.

Российское министерство подчеркнуло, что процессуальные сроки для властей страны не установлены, также не определены судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции.