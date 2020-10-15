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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Нидерланды выразили сожаление об отказе России от консультаций по MH17

Нидерланды сожалеют о решении России выйти из трехсторонних консультаций по делу малайзийского Boeing. В июле Амстердам подал против Москвы иск в ЕСПЧ, не дождавшись «даже промежуточных итогов консультаций», отметили в МИД России
Фото:Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Нидерланды сожалеют, что Россия решила выйти из трехсторонних консультаций, связанных с расследованием крушения малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России. <...> Кабинет министров хотел бы подчеркнуть, что хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17», — говорится в заявлении Блока, опубликованном в его Twitter.

Ранее 15 октября Россия отказалась далее участвовать в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17. Об этом сообщил МИД России. В своем заявлении он напомнил, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России.

«Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций <...> Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — заявили в МИДе.

Россия отказалась от трехсторонних консультаций по крушению МН17
Политика
<p>Место крушения малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области</p>

Действия Нидерландов в нем назвали очередным ударом по двусторонним отношениям. Амстердам с самого начала придерживался единственной версии авиакатастрофы и «продвигал ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой», отметили в ведомстве.

«Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — считает МИД. По его мнению, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы.

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В то же время в ведомстве заметили, что Россия продолжит соблюдать положения резолюции СБ ООН о крушении Boeing и взаимодействовать с компетентными органами Нидерландов, но уже в других форматах.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, погибли. Амстердам возлагает ответственность за авиакатастрофу на Москву. По версии Нидерландов, лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Москва свою причастность к крушению неоднократно отрицала.

В 2019 году представители Совместной следственной группы заочно обвинили в причастности к катастрофе бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и другого подчиненного Дубинского, Леонида Харченко.

«Одна страна мешает поиску правды»: как мир реагировал на вето по Boeing
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<p><strong><em>Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон</em></strong></p> <p>&laquo;Мы не&nbsp;можем позволить одной стране мешать поиску правды или свершению правосудия. Если мы не&nbsp;сможем создать трибунал в рамках&nbsp;ООН, то мы воспользуемся другими способами этого добиться. Как и в случае с Локерби, правосудие должно восторжествовать&raquo;.</p> <p>В 1988 году под Локерби был взорван пассажирский Boeing&nbsp;747. В 1999 году Ливия согласилась выдать подозреваемых в теракте для участия в судебном процессе. В 2001 году один из арестованных ливийцев был оправдан, а второй&nbsp;&mdash;&nbsp;экс-директор по безопасности Libyan Arab Airlines Абдельбасет аль-Меграхи&nbsp;&mdash;&nbsp;получил пожизненное заключение</p>

Автор
Виктория Полякова
MH17 Нидерланды
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