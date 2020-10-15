Нидерланды выразили сожаление об отказе России от консультаций по MH17

Нидерланды сожалеют о решении России выйти из трехсторонних консультаций по делу малайзийского Boeing. В июле Амстердам подал против Москвы иск в ЕСПЧ, не дождавшись «даже промежуточных итогов консультаций», отметили в МИД России

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Нидерланды сожалеют, что Россия решила выйти из трехсторонних консультаций, связанных с расследованием крушения малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России. <...> Кабинет министров хотел бы подчеркнуть, что хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17», — говорится в заявлении Блока, опубликованном в его Twitter.

Ранее 15 октября Россия отказалась далее участвовать в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17. Об этом сообщил МИД России. В своем заявлении он напомнил, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России.

«Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций <...> Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — заявили в МИДе.