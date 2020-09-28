Подозреваемый по делу о крушении MH17 заявил о желании выступить в суде

Олег Пулатов настаивает на непричастности к катастрофе Boeing и желает лично выступить в суде в Нидерландах, чтобы объяснить свою позицию. Адвокаты не советуют ему этого делать, «потому что будет арестован невиновный человек»

Обломки самолета Boeing MH17 (Фото: Peter Dejong / AP)

Один из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году — бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов — хотел бы выступить с личным обращением к суду и заявить о своей невиновности. Об этом на заседании в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах сообщили его адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк, передает газета De Volksrant.

По словам юристов, они впервые посетили своего клиента во время визита в Россию, ранее это было сложно сделать по причине ограничений, введенных из-за пандемии. В ходе общения с адвокатами, которое тен Дуссхатэ назвала интенсивным и полезным, Пулатов заявил, что не причастен к крушению самолета.

По словам Пулатова, он не имел никакого отношения к охране и транспортировке «Бука» и не мог давать инструкции членам расчета зенитно-ракетного комплекса. Тен Дуссхатэ подтвердила, что ее подзащитный принимал участие в боевых действиях в Донбассе, но «не знает лично, что вызвало катастрофу MH17».

Адвокат также заявила, что Пулатов хотел бы лично объяснить свою позицию в суде, но она и ван Эйк не советуют ему приезжать в Нидерланды, «потому что тогда будет арестован невиновный человек».