Адвокаты сообщили о задержании тещи рэпера Картрайта

Энди Картрайт (Фото: kararatrait / VK)

Елена Кохал, теща рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге, задержана. Об этом РБК сообщил адвокат жены рэпера Ирина Скурту.

Как передает ТАСС со ссылкой на другого адвоката Кохал, Юрия Авдеева, Елена Кохал задержана по подозрению в пособничестве в убийстве.

РБК направил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее в Следственном комитете (СК) сообщили, что убийство Александра Юшко (настоящее имя рэпера) было спланированным. В ходе следствия выяснилось, что на момент убийства Елена Кохал находилась в квартире.