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Послу Украины в Минске вручили ноту после указа о привлечении белорусов

Игорь Кизим
Игорь Кизим (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии в связи с указом президента Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных белорусских ИТ-специалистов. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Украинскому дипломату была вручена нота. Как объяснили в белорусском МИДе, указ «в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

В Белоруссии к указу относятся как к «недружественному и дискриминационному» акту. В сообщении белорусского МИДа сказано, что белорусская сторона оставляет за собой право на применение ответных мер для защиты национальных интересов.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Указ о привлечении высококвалифицированных ИТ-специалистов был подписан Зеленским 4 октября. Согласно указу на 180 дней в год продлевается срок временного пребывания на территории Украины предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, в частности в сфере ИТ. Также правительство Украины упростило порядок получения вида на жительство для граждан Белоруссии и разрешения на работу.

В августе на фоне протестов в Белоруссии прошли обыски в офисах «Яндекса» и Uber в Минске.

В начале сентября стало известно, что в Белоруссии задержали четырех сотрудников ИТ-компании PandaDoc. В отношении задержанных завели дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере), их арестовали на два месяца. Среди задержанных был директор компании Дмитрий Рабцевич. В октябре Рабцевич вышел из СИЗО после посещения президентом Белоруссии Александром Лукашенко, ему изменили меру пресечения.

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