Послу Украины в Минске вручили ноту после указа о привлечении белорусов

Игорь Кизим (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии в связи с указом президента Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных белорусских ИТ-специалистов. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Украинскому дипломату была вручена нота. Как объяснили в белорусском МИДе, указ «в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

В Белоруссии к указу относятся как к «недружественному и дискриминационному» акту. В сообщении белорусского МИДа сказано, что белорусская сторона оставляет за собой право на применение ответных мер для защиты национальных интересов.

Указ о привлечении высококвалифицированных ИТ-специалистов был подписан Зеленским 4 октября. Согласно указу на 180 дней в год продлевается срок временного пребывания на территории Украины предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии, в частности в сфере ИТ. Также правительство Украины упростило порядок получения вида на жительство для граждан Белоруссии и разрешения на работу.