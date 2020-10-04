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Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Белоруссии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов из Белоруссии на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Согласно указу, кабинет министров [Украины] должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Белоруссии. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций», — сказано в сообщении.

Также правительство упростит получение вида на жительство для граждан Белоруссии и оптимизирует порядок получения разрешения на работу для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, власти Украины станут признавать необходимые для работы документы, выданные компетентными органами Белоруссии, говорится в сообщении.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

В Белоруссии на фоне протестов участились проблемы с интернетом. Кроме того, 13 августа обыски прошли в двух минских офисах компании Uber. Также обыски прошли и в представительстве «Яндекса» в Белоруссии, которому принадлежит белорусский Uber.

В начале сентября в Белоруссии задержали четырех топ-менеджеров компании PandaDoc, разрабатывающей продукт для электронного документооборота. В отношении задержанных завели дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере), их арестовали на два месяца. В ответ генеральный директор компании Михаил Микадо сообщил, что будет вынужден закрыть бизнес в Белоруссии, если сотрудников не освободят. 

Владимир Зеленский Украина Белоруссия IT-специалисты
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