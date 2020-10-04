Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Белоруссии

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов из Белоруссии на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«Согласно указу, кабинет министров [Украины] должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Белоруссии. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций», — сказано в сообщении.

Также правительство упростит получение вида на жительство для граждан Белоруссии и оптимизирует порядок получения разрешения на работу для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, власти Украины станут признавать необходимые для работы документы, выданные компетентными органами Белоруссии, говорится в сообщении.

В Белоруссии на фоне протестов участились проблемы с интернетом. Кроме того, 13 августа обыски прошли в двух минских офисах компании Uber. Также обыски прошли и в представительстве «Яндекса» в Белоруссии, которому принадлежит белорусский Uber.