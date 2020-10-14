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На Волге обнаружили масляное пятно площадью 5 тыс. кв. м

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку из-за масляного пятна на реке Волге в Тверской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас на месте проводятся работы по локализации загрязнения. Судно, которое могло сбросить нефтехимические продукты в акваторию, пока не установлено.

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Это не первое масштабное загрязнение акватории в России за последний год. В мае произошел разлив топлива в Норильске на ТЭЦ-3 компании «Норникель». Около 21 тыс. т дизельного топлива попали в почву и руки. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. «Норникель» оспорил сумму штрафа, оценив ущерб в 21 млрд руб.

В конце сентября произошло загрязнение акватории Тихого океана в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке. Около 90% всех морских животных в данном районе погибли. По результатам исследований уровень нефтепродуктов в воде превышен в четыре раза, а фенола — в 2,5 раза. При этом эксперты РАН сообщили, что первой версией загрязнения является отравление токсичными водорослями.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

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